Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla birlikte A Milli Takım'a da yükselen Ferdi transfer söylentileri için, "Şu anda Fenerbahçe'deyim ve Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Şu anda tek amacımız ikinci yarıda iyi performans göstermek" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla birlikte A Milli Takım'a da yükselen Ferdi transfer söylentileri için, "Şu anda Fenerbahçe'deyim ve Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Şu anda tek amacımız ikinci yarıda iyi performans göstermek" dedi.

İşte o sözler...

"Güzel bir otelde kalıyoruz. Antrenman olanaklarımız gayet iyi. İyi bir çalışma içerisindeyiz. Hazırlık maçlarında iyi oynadık ve galibiyetle ayrıldık."

"Geldiğim ilk yıl çok zordu. Farklı bir lige gelmiştim ve benim açımdan zorlu bir süreçti. Ama kendime inandım çalışmalarımı sürdürdüm ve adapte oldum. Çalışmaya da devam ediyorum. Şöyle bir söz vardır; her yağmurdan sonra güneş açar."

"Oynadığım oyunlarda bile kazanmak isteyen birisiyim sahada da böyleyim. Kazanmadığım zaman mutsuz oluyorum ve sahada da bunu gösterdiğimi düşünüyorum."

"Bana göre bu işin anahtar noktası güçlü kalabilmek, özellikle fiziksel olarak. Siz daha az oynadığınız zaman fiziksel olarak güçlü görünemeyebiliyorsunuz. Süre aldığınız zaman daha da güçleniyorsunuz. 90 dakika sahada kalmak sizi güçlü kılan etkenlerden bir tanesi. Farkı pozisyonlarda oynayabilmek benim için güzel bir şey. Bir problem teşkil etmiyor. Benim için önemli olan sahada olmak ve takımla birlikte olabilmek. Nerede ihtiyaç olursa orada oynamaya gayret gösteriyorum."

"3 kulvarda devam ediyoruz. Çok fazla maç yapıyoruz. Bu bizim için keyif verici. Çok fazla maç oynamak. 3 kulvarda da kupayı kazanmak istiyoruz."

"Trabzonspor maçı zor bir maç olacak ama bizler en iyi şekilde hazırlanacağız. Şuanda lideriz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi bir taktik ve iyi bir mentaliteyle sahada olacağız. Sabırsızlıkla o maçı bekliyoruz."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Genellikle sol ve sağ bekte oynuyorum bu yüzden gol bulmak zor oluyor. Ama golden ziyade takım arkadaşlarıma asist yapabilmek de çok önemli."

"Jorge Jesus çok ilginç bir insan. Çok eğlenceli birisi ama onunla birlikte çalışmak oldukça zor. Talepkar bir hoca kendisi. Sahada sürekli olarak aktif birisi. Michy ona "Polis" demişti bence doğru bir kelime. (gülerek)"

"16 numara benim için önemli, ayrı bir yeri var. Futbola 16 yaşımda başladım bu yüzden 16 numaralı formayı giydim. Hem Arda Güler hem de İsak Vural'la iyi bir ilişkimiz var. Ben 7 numaralı formayı alacağım için İsak'a 16 numaralı formayı alabileceğini söyledim. Onun bu numarayla başarılı olabileceğini düşünüyorum."

"Şu anda Fenerbahçe'deyim ve Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Şu anda tek amacımız ikinci yarıda iyi performans göstermek. Transfer söylentileri için bunları söyleyebilirim."

"A Milli Takım'da oynadığım için gurur duyuyorum. Ay-yıldız için daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Şu anda orada da hazırlıklarımız devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz."

"Dünya Kupası'nda favori Arjantin. Umarım turu geçen taraf Hollanda olur ama zor bir maç olacak. Turnuvada çok iyi oyuncular var. Takip ettiğim oyunculardan birisi Fransa'da oynayan Hernandez'di ama malesef talihsiz bir sakatlık yaşadı. Cancelo'yu da hem sağda hem solda oynayan bir oyuncu olarak takip ediyorum. Özellikle Mbappe'yi takip ediyorum harika bir futbolcu. Umarım Hollanda Dünya Kupası'nı kazanır ama sanırım Arjantin kazanacak."

"Taraftarlarımıza minnettarım. Nerede olursak olalım desteklerini hissediyoruz. Çok teşekkür ederim ve umarım onları mutlu ederiz."