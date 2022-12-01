Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip günü taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

