Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider giren sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus ipleri sıkı tutuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Ezgjan Alioski hamlesi! Sözleşmesi...
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski'nin geleceği merak konusu. Deneyimli oyuncu sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Kanarya'nın Makedon sol bek için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Ara dönüşü yükselen grafiğini sürdürmek isteyen Kanarya'da gündem bir yandan da transfer.
Sarı lacivertli ekip devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak sezon sonu şampiyonluğa ulaşmanın peşinde.