Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Salernitana ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Salernitana maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.