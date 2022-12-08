2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Dejan Lovren bombası! Dünya Kupası'nda yıldızlaşmıştı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerin ilk hedefi bir stoper transferi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'nın gündemine Hırvatistan'ın deneyimli savunmacısı Dejan Lovren geldi. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip ara transfer dönemini birkaç nokta atışı hamle yaparak tamamlamak istiyor.
Kanarya'nın hedefinde ise stoper mevkisi var.