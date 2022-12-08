Fenerbahçe, devre arasında transfer harekatını stoper üzerinden kurgulamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da planlar değişti! Devre arası süper forvet
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Öte yandan sarı lacivertli ekipte Joao Pedro'nun sakatlığı planlarda değişikliğe sebep oldu. Gelecek yaz transfer dönemi için listesini hazırlayan yönetim, forvet hamlesini devre arasında yapmayı planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, devre arasında transfer harekatını stoper üzerinden kurgulamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un her röportajında bu bölgeye transfer istemesi sebebiyle yerli-yabancı birçok isimle ön görüşmeler yapılıyordu.
Ancak Joao Pedro'nun uzun sürecek sakatlığı planları bozdu.