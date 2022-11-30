Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmasını bildi.
Fenerbahçe'nin golleri Osayi Samuel (P), Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
Rayo Vallecano'nun tek golünü ise Trejo kaydetti.
Fenerbahçe'de Joshua King'in performansı dikkat çekti. Uzun süre sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Norveçli golcü attığı golün yanısıra oyunuyla hücumları sırtladı.