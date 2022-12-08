2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.
Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Jorge Jesus'a flaş öneri
Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli ekip, Antalya kampında Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kanarya rakini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, kaleme aldı. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Çalışmalarına Antalya'daki kampta devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (2) ve Lincoln Henrique kaydetti.