Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus savunmanın göbeğine mutlaka bir oyuncu istiyor. Gündemde birçok isim var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da gündem stoper transferi! İşte adaylar...
Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda stoper bölgesine bir hamle yapmayı planlıyor. Listede 4 aday bulunurken; 2 yerli 2 yabancı oyuncu belirlendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolduğu için öncelik yerlilere verilmişti.
Kaan Ayhan pahalı bulunduğu için şimdilik 2. plana atıldı.