Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Fenerbahçe'de Valencia sıkıntısı! Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia'nın 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak olması, endişe yarattı. Fenerbahçe'de tecrübeli golcünün Trabzonspor maçında kadroda yer alamayabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ligde lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası sonrası yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor.
Antalya'da Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçına çıkacak olan Kanarya'da sakatlıklar can sıkıyor.