FENERBAHÇE HABERİ: Transferde domino etkisi! Ferdi Kadıoğlu ve Hakim Ziyech...

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Ligi'nden birçok takımın ilgi gösterdiği milli yıldızla ilgili transfer planı ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun transferi, Türk takımlarının gözdesi Hakim Ziyech ile bağlantılı durumda. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 11:26