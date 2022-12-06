Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde domino etkisi! Ferdi Kadıoğlu ve Hakim Ziyech...
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Ligi'nden birçok takımın ilgi gösterdiği milli yıldızla ilgili transfer planı ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun transferi, Türk takımlarının gözdesi Hakim Ziyech ile bağlantılı durumda. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerde, takıma dahil olacak futbolcuların haricinde satışı gerçekleşecek isimler de merak konusu.
Bilindiği üzere bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan birçok kulüp talip olmuştu.