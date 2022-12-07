Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mergim Berisha, beklentilerin altında kalmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Stoper transferinin kaynağı Berisha'dan! F.Bahçe'nin gözü kulağı Augsburg'da
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler başta stoper bölgesi olmak üzere forvet hattına da bir transfer olmak üzere 2 hamle yapmayı planlıyor. Kanarya'ya Bundesliga'ya kiralık olarak gönderilen Mergim Berisha'dan ise iyi haber geldi. İşte detaylar...
Ancak Alman oyuncu, Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başardı.
Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayında 4 milyon Euro kazandıracak gibi görünüyor.