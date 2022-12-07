Fenerbahçe'de Altay Bayındır harekatı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatma kararı almıştı. Kanarya'nın yeni kontrat imzalamayı amaçladığı milli kalecide sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Altay'a sunacağı sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 13:17