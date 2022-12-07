Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır harekatı! İşte yeni sözleşmenin detayları
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatma kararı almıştı. Kanarya'nın yeni kontrat imzalamayı amaçladığı milli kalecide sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Altay'a sunacağı sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak konusu olmuştu.
Sözleşmesi bitecek isimlerden olan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor.