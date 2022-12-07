Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli'nin macerası kısa sürdü.
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş...
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Son olarak Adanaspor'u çalıştıran 48 yaşındaki isim, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir itiraf yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18 maç siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştırdı. Turuncu-beyazlı kulüpte yaklaşık 1.5 ay görev yapan Karaveli, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
Adanaspor'dan ayrılış sürecini anlatan 48 yaşındaki teknik adam, "Benim için aslında tarifi kolay olan bir ayrılık. Adanaspor başkanı ve yönetim kurulu benimle çalışmaya devam etmek istemedi. Başlangıçta sizinle çalışmak istemeleri ne kadar doğalsa ayrılmak istemeleri de benim için doğal. Onu söyledikten sonra da yapabilecek bir şey yok. Adanaspor'un kalan bölümde istediği gibi gitmesini dilerim. Fakat kendi adıma süreci değerlendirdiğimde orada 6 tane lig maçına çıktık. Aslında 8 resmi maç var.