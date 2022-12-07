Şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de devre arasında tüm eksikler giderilecek.
Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri! Joao Pedro sonrası...
Fenerbahçe Joao Pedro'nun sakatlığının ardından gündemini forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler bu noktada Dünya Kupası'nda olağanüstü performans gösteren Aboubakar için düğmeye bastı. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ...
Şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de devre arasında tüm eksikler giderilecek.
Joao Pedro'nun sakatlığının sezon sonuna doğru geçecek olması sebebiyle İtalyan yıldızın kontratının dondurulması bekleniyor.
Kanarya, devre arasında kolay kolay takımların forvetini vermeyeceğini bildiği için Avrupa pazarından Doğu'ya doğru yöneldi.