Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, iki futbolcunun da son durumunu paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjan Alioski ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, iki futbolcunun da sakatlık durumunu paylaştı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır."

"Antrenmanda yaşad��ğı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.