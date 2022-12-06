Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjan Alioski ile ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler, iki futbolcunun da sakatlık durumunu paylaştı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır."
"Antrenmanda yaşad��ğı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.