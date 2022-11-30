Teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası öncesinde oynanan son maçlarda savunmaya mutlaka takviye istemişti.
Fenerbahçe'de stoper harekatı! Transfer...
Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından puansız yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler gündemde. Sarı-lacivertliler bu noktada özellikle stoper için düğmeye bastı. İşte savunma hattı için gündemde yer alan isimler... | FB SPOR HABERLERİ
Portekizli hocanın talebi doğrultusunda öncelikle Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'a sonra da Sassuolo'dan Kaan Ayhan'a gidilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Sassuolo'nun 5 milyon euro'dan aşağı inmemesinin ardından F.Bahçe transferi ikinci plana attı ve alternatiflere yöneldi.