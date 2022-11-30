Fenerbahçe'de stoper harekatı! Transfer...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından puansız yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler gündemde. Sarı-lacivertliler bu noktada özellikle stoper için düğmeye bastı. İşte savunma hattı için gündemde yer alan isimler... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 06:40