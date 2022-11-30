Takımdaki eksikleri ocak ayında gidermeye kararlı olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da devre arası bombaları! Listede 5 isim var...
Fenerbahçe'de gözler şimdiden devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu noktada gündemine 5 ismi birden aldı. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan yıldızlar... | FB SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre Jesus ilk önce stoper takviyesi istiyor.
Bu mevki için ilk aday Adana Demirsporlu Samet Akaydin.