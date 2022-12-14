Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Jorge Jesus'tan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Fenerbahçe'de Jorge Jesus durmak bilmiyor. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli hoca yıldız futbolcunun hakkında sürpriz bir karar verdi. İşte son detaylar...| FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, eksik mevkileri belirleyerek takviye yapılmasını istedi.
Kanarya'nın hedefinde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı var.