TRANSFER HABERİ: Samet Akaydin'dan flaş hareket! Fenerbahçe'ye gelmek için...

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydin'dan flaş hareket! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Fenerbahçe'de stoper bölgesine transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, listesine Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Samet Akaydin'i almıştı. 28 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe'ye gelebilmek için flaş bir harekette bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 09:52