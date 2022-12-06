Takım arkadaşlarım kampı verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum. Regnum'da her şey çok güzel. Çalışanlar çok sıcak. Antrenman tesisleri oldukça iyi. Winter Football Series'de maçlar da yapıyoruz. Bu yüzden burada iyi zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.