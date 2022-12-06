İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Regnum Carya'da yaptığı kamp çalışmalarının ardından İngiltere'ye geri döndü.
Allahyar'dan şok Fenerbahçe itirafı! "Konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini İngiltere Championship ekibi Hull City'de sürdüren Allahyar Sayyadmanesh çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda İngiliz ekibinde görev yapan Allahyar Sayyadmanesh, DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Kampın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Allahyar Sayyadmanesh, "Kamp takım için güzel geçiyor. Kendimizi, zayıf noktalarımızı geliştirmek, takım problemlerini geliştirmek için güzel bir fırsattı.