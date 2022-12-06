Dünya Kupası sonrası kaldığı yerden devam edecek olan lig maçları için Antalya'ya kampa giden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye transferde dev rakip
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki isme dünya devi talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Eksik görülen bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, önceliği stoper mevkisine vermiş durumda.