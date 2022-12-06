Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Enner Valencia gündemden düşmüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'ya İtalyan kancası! Transferi böyle yazdılar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği müthiş performansı Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile de sürdüren Enner Valencia ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, dev kulübün tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta 15 gol attı.
33 yaşındaki futbolcu, başarılı performansına Dünya Kupası'nda da sürdürdü.