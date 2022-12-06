FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'ya İtalyan kancası! Transferi böyle yazdılar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği müthiş performansı Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile de sürdüren Enner Valencia ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, dev kulübün tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 13:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 13:45