Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de hedef yeniden Nagalo! Jesus stoper transferinde ısrarcı
Dünya Kupası'dan dolayı verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer harekatına başladı. Savunma hattığı kuvvetlendiren sarı-lacivertliler daha önce de ilgilendiği Nagalo'yu takıma katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada idmanlarına Antalya'da devam edecek.
Sarı-lacivertliler bu sırada transfer hakeratını da sürdürecek.