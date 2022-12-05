Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu hamlesi! Jesus onay verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet takviyesi gündeme alındı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve bonservisi Brentford'da bulunan milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gündem transfer...
Kanarya, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.