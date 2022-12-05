HALİL DERVİŞOĞLU'NA KANCA

Yeni Şafak'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da olan ve Championship ekibi Burnley'de kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.