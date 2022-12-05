Fenerbahçe'nin Samet Akaydin için önerdiği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli kulübün, transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Samet Akaydin için yaptığı teklif belli oldu. İşte o rakam ve transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022- 10:04