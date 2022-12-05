Fenerbahçe'de stoper mevkisi hala dolmadı.
Fenerbahçe'nin Samet Akaydin için önerdiği rakam belli oldu!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli kulübün, transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Samet Akaydin için yaptığı teklif belli oldu. İşte o rakam ve transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus'un takviye istediği bölge için yerli yabancı birçok adaya gidildi.
Yabancı kontenjanı hakkını hücum hattında kullanmayı amaçlayan Kanarya'da savunma bölgesi için yerli takviyesi ön plana çıkıyor.