FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres çılgınlığı! O ismi takasta önerdiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta taraftarlar, bir dönem formalarını terleten yıldız futbolcunun transferi için yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar, sol bek oyuncusu Felipe Jonatan'nın Luan Peres transferi için takasta kullanılmasını önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)