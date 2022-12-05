2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni sezona öncesi takımda önemli değişiklikler yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres çılgınlığı! O ismi takasta önerdiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta taraftarlar, bir dönem formalarını terleten yıldız futbolcunun transferi için yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar, sol bek oyuncusu Felipe Jonatan'nın Luan Peres transferi için takasta kullanılmasını önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal sonrası takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etti.
Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla taraftarını mest etti.