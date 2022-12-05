Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus talep etti! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro'nun sakatılığının ardından santrfor hattına takviye yapılması gündeme geldi. Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus'un, yönetime forvet transferi için Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ismini verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına takviye gündeme geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti.