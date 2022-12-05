Max Kruse'den çarpıcı itiraf! "Liverpool olmayınca Fenerbahçe..."

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atma süreci ve ayrılığına dair açıklamalarda bulundu. Kruse, "Liverpool'a transfer olamayınca Almanya dışına gitme kararı aldım. Bu yüzden Fenerbahçe'ye gittim" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 15:10