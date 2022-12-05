Sarı-lacivertli ekibin bir dönem yollarını ayırmayı düsündügü Ferdi Kadıoğlu, kalıp savaşmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyanlar Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! 20 milyon Euro...
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu. Milli futbolcu için İtalyan ekibi Napoli 20 nilyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Sonunda da emeklerinin karşılığını aldı.
Bir hücum kanadı olan 24 yaşındaki oyuncunun bek pozisyonuna da evrilmesi bunda büyük rol oynadı.