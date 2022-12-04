Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na damgasını vurdu.
Transferde Vincent Aboubakar bombası! Süper Lig devi görüşmelere başladı
Transfer haberi: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile şov yapan ve 3 maçta 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü için Süper Lig ekibi devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Yıldız forvet Kamerun Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 141 dakika süre aldı ve 3 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.
Vincent Aboubakar, Sırbistan maçında 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.