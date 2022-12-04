İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Fenerbahçe...
AMilli Takım'ın ve Leicester City'nin başarılı oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz ekibinden ayrılması beklenen ve adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, 4 senelik imza atmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer oldu.
Ardından, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.