TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Fenerbahçe...

AMilli Takım'ın ve Leicester City'nin başarılı oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz ekibinden ayrılması beklenen ve adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, 4 senelik imza atmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 09:22