Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı La Liga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi.
Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal karşılaşmasını değerlendirdi!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, mücadeleyi flaş sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ile 78. dakikada King kaydederken; Villarreal'in golünü 24. dakikada Capoue attı.
Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...