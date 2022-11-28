Ligimizde uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle her yerli oyuncu bambaşa bir öneme sahip.
Fenerbahçe'de hedef Kaan Ayhan! Beşiktaş ve Galatasaray...
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında listede ilk sırada Kaan Ayhan var. Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu için sarı-lacivertliler bir adım öne geçti. İşte son gelişmeler...
Ligimizde uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle her yerli oyuncu bambaşa bir öneme sahip.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sık sık aynı oyunculara gidiyor. Üç Büyükler bir süredir Kaan Ayhan'ın peşindeydi.
Ancak Galatasaray yarıştan çekildi. Fenerbahçe, bu transferde Beşiktaş'ı da saf dışı bırakarak 28 yaşındaki savunma oyuncusunu bünyesine katmayı planlıyor. Sassuolo ile pazarlıklar da sürüyor.