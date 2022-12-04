"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Şampiyon olabilecek bir takımımız var ama ligde her şey olabilir. Önümüzde çok uzun bir yol daha var. Tevazulu bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Lideriz, çok çalışıyoruz ve yerimizi korumak istiyoruz. Takımda iyi oyuncuların olması önemli, taraftarın da desteği önemli. Zor zamanlarda yanımızda olmaları önemli. 23 maç var ligin bitimine, zor zamanlar da olacak ama destekleri bizim için çok önemli. Her şart burada mevcut, her maçta daha da iyiye gidiyoruz. Bu uzun arada iyi çalışıyoruz ki ligdeki performansımızı devam ettirebilelim"