Fenerbahçe'nin başarılı Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray itirafı!
Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği Willian Arao, ortaya koyduğu performansla taraftarın takdirini kazanmıştı. Jorge Jesus'un oyun planında önemli rolü bulunan Brezilyalı yıldız, sarı lacivertlilerdeki günlerine dair açıklamalarda bulundu. Arao, Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusunu da yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
NTV'ye konuşan Sambacı futbolcu, merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.
İşte o sözler...
"Buraya geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Takım arkadaşlarım ve herkes adaptasyonum için çok yardımcı oldu. Buraya daha önce gelen Brezilyalı oyuncular gibi burada yazılan tarihin ben de bir parçası olmak istiyorum. Şuana kadar kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdik."