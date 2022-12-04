2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
TRANSFER HABERİ: Dünya Kupası'na damga vuran Cho Gue-Sung'a Fenerbahçe kancası!
Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı ile yıldızı parlayan Cho Gue-Sung için devreye girdi. Kupada tarihe geçen Sung'un transferinde önemli Avrupa takımları da sarı lacivertlilere rakip olmuş durumda. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Grubun son maçında Portekiz'i 2-1 mağlup eden Güney Kore'de ise gündem elde edilen başarının yanı sıra 24 yaşındaki futbolcu Cho Gue-Sung'un tüm dünyadan gördüğü büyük ilgi.
GANA MAÇINDA YILDIZI PARLADI
2022 Dünya Kupası'nda H Grubu 2. maçlarında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşmış. 5 gole sahne olan maçta Gana rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarsa da Asya temsilcisinde Cho Gue-Sung maça damgasını vurmuştu.