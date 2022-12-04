EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYOR, TELEFONUNU KAPATTI

Dünya Kupası'nda boy gösterdikten sonra 1 milyon 600 bin takipçiye ulaşan Cho, takipçilerinden de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya. Takipçilerinden binlerce mesaj alan Güney Koreli futbolcu, iddialara göre yoğun ilgiden dolayı telefonunu kapatmak zorunda kaldı.