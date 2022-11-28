Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da damgasını vuruyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia sıkıntısı!
Fenerbahçe'de Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp, Dünya Kupası sonrası Ekvadorlu yıldıza 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık yeni kontrat teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Körfez takımlarının başarılı oyuncuyuya artan ilgisi sonrası yapılan hesaplar değişecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol atarak takımına 4 puan kazandıran tecrübeli yıldızın bu grafiği bir yandan Fenerbahçe'de sevinç yaratırken, bir yandan da yönetimin planlarını sekteye uğratacağa benziyor.
MEVCUT MAAŞI ÖNERİLECEKTİ
Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'yla Dünya Kupası sonrası masaya oturmayı düşünüyordu. Takvim'in haberine göre, yönetim, 33 yaşındaki forvete mevcut maaşı olan 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Valencia'nın Katar'daki süper performansının ardından Körfez kulüplerinin artan ilgisi sıkıntı yaratacağa benziyor. Fenerbahçe'nin artık Valencia'yı ikna edebilmek için daha yüksek bir maaş önerisiyle masaya oturması gerektiği ifade ediliyor.