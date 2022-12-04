ALTAY'DAN İTİRAF: ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLDU

Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, kendisine gelen tepkilerle ilgili olarak "Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın hata olabilir. Bunlar çok doğal. Bazen ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Bizim tek bir işimiz var; Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek. Benim tepkilere yer yer üzüldüğüm oldu. Ancak tepkiler hep olur. Taraftarımız çok büyük heyecan ve istekle maçlara geliyorlar. Başarıyı hem özlediler ve hem de çok istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri anlayabiliyorsunuz. Kaleci 10 tane isabetli pas atar, 1 tanesi dışarı çıkınca hemen tepkiler olur. Taraftarlarımız da kupalar kazanmak istiyor. Bunları bildiğiniz için yazılanları çok fazla takmıyorsunuz. Eleştirileri, yazılan çizilenleri takmıyorum. Taktığın zaman kendine inancın güvenin yoktur. Kendi yolundan şaşmazsan bir şeyler yoluna girecektir." sözlerini sarf etmişti.