Fenerbahçe 'de Altay Bayındır'a İtalyanlar'ın ilgisi artarak sürüyor.
Fenerbahçe'de o transfere Jorge Jesus engeli!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Süper Lig'de lider durumda bulunurken; Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin bu başarısı dikkat çekerken, oyunculara da talipler artmaya devam ediyor. Jorge Jesus, Avrupa devlerinin talip olduğu oyuncusunun transferine izin vermedi. İşte o isim... (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerin başarılı eldiveni için İtalyan devleri temaslara başladı.
Sarı-lacivertli yönetim ve Jorge Jesus ise Altay için şimdiden harekete geçti.