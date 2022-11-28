Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı
Kaan'da sürpriz gelişme! Süper Lig...
28 Kasım 2022 gram altın ne kadar?
Erzurumspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı 23:10
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 22:39
Cimbom stoper avına çıktı! Hedef İtalya Cimbom stoper avına çıktı! Hedef İtalya 22:27
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 22:23
Jesus istedi! Yönetimden sağ bek hamlesi Jesus istedi! Yönetimden sağ bek hamlesi 22:16
Kaan'da sürpriz gelişme! Süper Lig... Kaan'da sürpriz gelişme! Süper Lig... 22:08
Daha Eski
Muslera'dan G.Saray'a Bento önerisi! Muslera'dan G.Saray'a Bento önerisi! 22:06
Beşiktaş'a Danimarkalı sol bek! Güneş onay verdi Beşiktaş'a Danimarkalı sol bek! Güneş onay verdi 21:53
Beşiktaş'a Fransa'dan genç 10 numara! Beşiktaş'a Fransa'dan genç 10 numara! 21:53
Fırtına'da B planı hazır! Gomez giderse... Fırtına'da B planı hazır! Gomez giderse... 21:48
Cimbom hazırlıklarını sürdürdü Cimbom hazırlıklarını sürdürdü 20:57
F.Bahçe'de Valencia sıkıntısı! F.Bahçe'de Valencia sıkıntısı! 19:24
SON DAKİKA