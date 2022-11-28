Fenerbahçe'de büyük umutlar bağlanan ancak geride kalan dönemde beklentilerin altında performans veren Joao Pedro, son dönemde İtalya'da manşetlerden inmiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı
Sezon başında İtalya Serie A'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, beklenen katkıyı sağlayamadı. Yönetim yıldız oyuncuyu göndermek istiyor. Pedro'nun menajeri ise sarı-lacivertli yönetim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Çizme basını, Cagliari, Sampdoria ve Torino'nun ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdığı 30 yaşındaki forvetin kiralık olarak takımından ayrılabileceği belirtilmişti.
Ancak Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun İstanbul'dan ayrılmaya niyeti yok. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile Pedro'nun temsilcilerinin bir araya gelerek son durumu masaya yatırdığı öğrenilirken, toplantıda ayrılık konusunun gündeme gelmediği ifade edildi.