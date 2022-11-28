KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğu ve Dünya Kupası sonrası kendisini kanıtlamak istediği belirtildi. Cagliari'den alınan ve sarılacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pedro'nun İtalya'ya dönmeyi düşünmediği ve kulağının transfer haberlerine tıkalı olduğu bildirildi.