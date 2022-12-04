Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Şampiyonluk hamlesi! Kanarya'nın golcü hedefi...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekip, devre arasında önemli bir hamle yaparak bu hedefine ulaşmayı planlıyor. Kanarya'nın hedefindeki futbolcuyu ise İtalyan medyası duyurdu. İşte ayrıntılar...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor.
Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti.