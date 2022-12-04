FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Şampiyonluk hamlesi! Kanarya'nın golcü hedefi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekip, devre arasında önemli bir hamle yaparak bu hedefine ulaşmayı planlıyor. Kanarya'nın hedefindeki futbolcuyu ise İtalyan medyası duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 06:40