Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Samet Akaydin...
Fenerbahçe transfer haberi: Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Baki, transferi gündemde olan Samet Akaydin ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Baki, sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan transfer iddialarına değinirken Samet Akaydin konusuna açıklık getirdi.
"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydin ile ilgili konuşan Baki, şunları söyledi: