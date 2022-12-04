Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başaran Fenerbahçe'de bazı futbolcular ön plana çıktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan Kanarya'nın yıldızı İsmail Yüksek'in peşinde!
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başaran Fenerbahçe'de bazı futbolcular ön plana çıktı. Sarı lacivertlilerde bu sezon yıldızı parlayan İsmail Yüksek, İtalya Serie A devi Milan'ı peşine taktı. İtalyan ekibinin gözden çıkardığı rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte bambaşka bir çehreye bürünen İsmail Yüksek için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.