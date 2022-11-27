2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.