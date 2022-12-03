Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında İspanya La Liga'nın önemli ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri güçlü rakibini devirmenin peşinde. Fenerbahçe - Villarreal maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.