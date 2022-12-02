Bu sezon Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, gösterdiği performansla alkış alıyor.
Fenerbahçe'de Joao Pedro ne kadar sahalardan uzak kalacak? Son durumu belli oldu
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımın İstanbul'da Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ciddi bir sakatlık geçiren Joao Pedro'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olmuştu. Yıldız forvetin son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayan sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda...
Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk.