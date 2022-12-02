Fenerbahçe'nin bir süredir Flamengo forması giyen sağ bek oyuncusu Matheuzinho'yu istediği iddia ediliyordu.
Brezilya basınına konuştu! Jorge Jesus'tan Matheuzinho açıklaması
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerin bir süredir Flamengo'da forma giyen Matheuzinho ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Hatta Jorge Jesus'un, bizzat oyuncuyu eski çalıştığı kulüpten istediği aktarılmıştı.
Fenerbahçe'nin de, Matheuzinho için Flamengo'ya teklif yapacağı ücret de uluslarası basında yer alıyordu.