Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Sakatlık...
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Dünya Kupası arasında çalışmalara devam eden sarı-lacivertlilerde Peres cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. | FB SPOR HABERLERİ
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.