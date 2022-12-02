2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.
TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Kanarya'ya bu maçla ilgili olarak TFF'den ceza geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe de Dünya Kupası sonrası zirvedeki yerini korumak için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda çeşitli takımlarla hazırlık maçları organize eden sarı-lacivertliler son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yla karşılaştı.