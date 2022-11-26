Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Kırmızı Şeytanlar'ı Kanada maçında 3 puana taşıyan isim olmuştu. Sabah'ın haberine göre; takımının tek golünü atan Batshuayi, sergilediği performansla Katar'daki scoutların da ilgisini çekmeyi başardı. Enner Valencia ile birlikte Fenerbahçeli taraftarların da yüzünü güldüren 29 yaşındaki forvet için sezon sonu sarı-lacivertli takımın kapısının çalınması bekleniyor. Kariyerinde tekrardan yükselişe geçen Batshuayi bu sezon toplamda 13 gol ve 5 asistlik bir istatistik yakaladı. Opta verilerine göre, Belçika'nın Kanada maçında yakaladığı 0.76'lık gol beklentisi değerinin 0.58'lik bölümü Batshuayi'den geldi.

Michy Batshuayi, geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 3 asistle oynadı.