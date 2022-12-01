Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den tarihi takas! Milli yıldız imzaya gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızı takas yoluyla kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.
Özellikle stoper hattındaki birçok ismi sakatlığa kurban veren Kanarya, ilk olarak bu bölgeyi güçlendirecek.